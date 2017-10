Põhjakeskus kutsub suuremalt mõtlema ja tegutsema

3. oktoobril algusega kell 16 Rakvere Põhjakeskuses toimuva arutelu eesmärgiks on tõsta ühiskonnas ettevõtlusteadlikkust - arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut, soosivat suhtumist ettevõtlusesse ja innustada kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid astuma järgmiseid samme.

„Iga ettevõtja elus tuleb ette tuhat ja üks küsimust, millele otsitakse vastuseid, lahendust ja nõu. Mõnikord piisab heast soovitusest, teinekord on vaja sügavamat analüüsi ja arutelu, et soovitud suund leida. Ettevõtlusnädal peakski olema just see koht, kus lisaks spetsiifilistele ja konkreetsetele teemadele keskendumisele leiavad ettevõtlikud inimesed aega ka üksteisega vestelda, jagada oma mõtteid ja kogemusi ning kuulata vilunumate suuniseid ja elutarkust," ütles Põhjakeskuse juhatuse liige Tiiu Onga.

Lääne-Viru maavanem Marko Torm lisas, et Põhjakeskus on olnud juba pikki aastaid maakonna kaubanduse veduriks ning algatanud ja löönud kaasa erinevates ettevõtmistes – nii ka seekord.

"Me räägime juba oluliselt rohkem sellest, et avaliku sektori kohustus on ettevõtluse edendamisele kaasa aidata, kuid tegudes võiksime ja peaksime olema kindlasti oluliselt aktiivsemad. Ettevõtjad loovad töökohti, sealt tuleb lisaväärtus ühiskonda ja maksuraha meie eluolu korraldamiseks. Peame kindlasti olema veelgi aktiivsemad investeeringute meelitamiseks maakonda," sõnas maavanem Torm.

Arutelulaua taha istuvad Lääne-Viru maavanem Marko Torm, OÜ Markilo juhataja Urmas Laht, Rakvere ametikooli karjäärikoordinaator Merle Aasna, JELD-WEN Eesti AS-i personalijuht Karin Rändla ning Aqva Hotel & Spa tegevjuht Roman Kusma.

Arutelu juhatab 19-aastase kogemusega juhtimis-, koostöö- ja müügitreener, Belbini meeskonnarollide konsultant Mats Soomre.