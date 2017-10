Naaber taotles kohtult üleaedse piilukaamera mahavõtmist

Ernesti naabri Tiiu poeg paigaldas kaamera eelmise aasta veebruari alguses elektripostile. Ernest leidis, et tema valdused jäävad samuti kaamera vaatevälja, ja kaebas naabrinna kohtusse, sest kaamera ­paigaldamisega oli rikutud mehe ja tema perekonna privaatsust.

Ernesti sõnul ei ole ta Tiiule enda isikuandmete töötlemiseks luba andnud. Ka viitas Ernest seaduse punktile, et kui kaamera vaatevälja jääb ala väljaspool kinnistut, siis tuleb jälgimisseadme kasutamisest avalikult teada anda. Seda aga ei tehtud.

Tiiu väitis aga, et naaber peab isikuandmete töötlemist ja selle ebaseaduslikkust tõendama, mida Ernest pole teinud. Ka ei selguvat hagiavaldusest, kes on kaamera paigaldanud ehk kes on isikuandmete töötlejaks. Samuti viitas Tiiu asjaolule, et Ernest on varem pöördunud politseisse ja kohal käinud korravalvur tegi kindlaks, et kaameral puudub toide ja võrguühendus internetiga. Seega ei ole isikuandmete töötlemine võimalik.

Maakohus nõustus Tiiu väidetega ja pakkus Ernestile ekspertiisi määramist, et kontrollida, kas kaamera abil isikuandmeid kogutakse või mitte. Mees sellest keeldus. Maakohus jättiski hagi rahuldamata, sest Ernest ei tõendanud tema kohta isikuandmete kogumist, nende salvestamist, korrastamist ega säilitamist. Samuti keeldus kohus kohustamast kostjat kaamerat eemaldama, sest naabri õiguste rikkumine jäi tuvastamata.

Ringkonnakohus nõustus maakohtu otsusega, et kui kogutud tõendite alusel ehk politsei hinnangul kaamera ei tööta, siis vastupidist peab tõendama hageja, mida aga tehtud ei ole.