Lääne-Virumaal on valimistel kõva konkurents

Esmaspäeval oli viimane päev, kui valla või linna valimiskomisjon võis tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata jäetud kandidaadid registreerida, teatas valimiskomisjon. Seega osaleb kohalikel valimistel 11 804 kandidaati.

Kõige enam kandidaate on Harjumaal, kus 15 linnas ja vallas pürib volikokku 1762 inimest. Samuti on üle tuhande kandidaadi osalemas nii Ida-Virumaal kui ka Lääne-Virumaal. Kaheksasse volikokku kandideerib Lääne-Virumaal 1141 ja Ida-Virumaal 1058 inimest.

Kõige vähem kandidaate on Hiiu maakonnas – Hiiumaa valla volikokku kandideerib 195 inimest. Tallinnas on kandidaate 1414, Tartus 360.

Kokku valitakse 79 omavalitsuses 1729 volikogu liiget, see tähendab, et ühele kohale kandideerib 6,8 inimest. Kõige tihedam on konkurents Tallinnas, kus ühele kohale on 17,9 kandidaati, järgnevad Peipsiääre vald 11,4 ning Rakvere linn 10,4 kandidaadiga ühele volikogu kohale.

Kõige lihtsam on pääseda Ruhnu vallavolikogusse, kus seitsmele kohale on 12 kandidaati.

Lääne-Virumaa kaheksa volikogu 156 kohale kandideerib 1141 inimest, mis teeb keskmiseks konkurentsiks maakonnas 7,3 inimest kohale.

Kohalike valimiste eelhääletamine ja e-hääletamine algavad 5. oktoobril. Valimispäev on 15. oktoober.