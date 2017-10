Rakvere kohtumaja varjas endist töötajat

Süüdistuse järgi võltsis juristina tegutsev Monica Meristo-Dmitrijev 2015. aastal Euroopa inimõiguste kohtu vastuskirja oma kliendile ja muutis dokumendis kliendi kaebuse arutusele mittevõtmise põhjendusi endale soodsas suunas.

Virumaa Teataja esindus oli aegsasti kohtumajas kohal, sekretäri teatel nihkus istungi algus pool tundi edasi. Kohtukordnik Hannes Tiinas juhtis sekretäri tähelepanu ootavale pressile ning kui istungi uue algusaja eel ei olnud sekretär ajakirjanikele järele tulnud, asus ta nii telefoni teel kui ka meilitsi sekretäri taga ajama, kuid paraku tulutult.

Kui istung oli juba veerand tundi kestnud, ei jäänud Tiinasel üle muud kui vaid käsi laiutada, nentida, et taolist asja pole varem juhtunud, ning kohtumaja nimel vabandust paluda.

Sellest, et istungisekretär peaks ajakirjaniku avalikule istungile saali eraldi kutsuma, kuulen esimest korda.

Paradoksaalne on see, et kohtumaja ootesaalis oleval ekraanil on kirjas soovitused asutuste kohta, kust Rakveres on võimalik õigusabi saada. Teiste seas on seal kirjas ka Monica Meristo õigusbüroo kontaktid.

Viru maakohtu pressiesindaja kohusetäitja Janar Filippovi sõnul kohus ajakirjandusele mingeid takistusi ei teinud. “Sellest, et istungisekretär peaks ajakirjaniku avalikule istungile saali eraldi kutsuma, kuulen esimest korda,” ütles ta. Filippovi sõnul vestles ta kordnikuga, kes kinnitas, et viis ajakirjaniku trepist üles kohtusaali ukse taha.

Filippovi sõnul taotles prokurör Sigrid Nurm kohtult Meristo-Dmitrijevi karistamist tingimisi poolteistaastase vangistusega kolmeaastase katseajaga. Samuti juristina töötamise keeldu üheks aastaks.

Meristo-Dmitrijevi kaitsja, vandeadvokaat Mart Sikut palus kohtult, et kaitsealuselt ei võetaks mootorsõiduki juhtimise õigust.

Kohtunik Kristel Vedro teeb otsuse teatavaks 20. novembril.

Monica Meristo-Dmitrijev oli varem tuntud Monica Velsi nime all ning 2006. aastal karistas kohus toonast Lääne-Viru maakohtu kohtunikku Monica Velsi oma tuttavale soodsa kohtuotsuse tegemise eest ning mõistis naisele viieaastase vanglakaristuse, millest tuli reaalselt trellide taga veeta kuus kuud.

Kaitsepolitsei süüdistuse järgi koostas Lääne-Viru maakohtu kohtunikuna töötanud Vels tuttava mehe palvel kaebuse Rakvere politseiosakonna väärteootsuse kohta, millega tema tuttava mehe venda karistati purjuspäi autojuhtimise ja liiklusõnnetuse põhjustamise eest.

Kaebuses esitas kohtunik Vels tahtlikult valeandmeid tuttava venna perekonnaseisu ja ülalpeetavate kohta, et vähendada nii karistust, seisab süüdistuses.

Seejärel võttis Vels enda koostatud kaebuse kohtunikuna oma menetlusse ning langetas nende põhjal oma tuttava vennale soodsaid otsuseid. Sealjuures viitas Vels otsuseid tehes kergendavatele asjaoludele, mis ta ise oli kaebusesse lisanud, seega teades, et need ei vasta tõele, seisis süüdistuses.

Hiljem võttis Monica Vels endale perekonnanimeks ema neiupõlvenime Meristo, millele pärast abiellumist lisandus Dmitrijev.