Juhtkiri: võistlevad lapsed

Ja loomulikult ka ilus ja talendikuses võistlema.

Mäletavad ilmselt paljud läänevirulasedki tollast esteetika- ja tantsukooli, mis erines sisu poolest praegusest tantsukoolist sootuks.

Patsipunumisoskus ja maniküüri tegemine aga tantsu menukusele vastu ei saa, pealegi on eelmainitud oskusi võimalik tänapäeval omandada interneti abil. Seega on ka missindus aja jooksul kõvasti devalveerunud. Ei tea, kas meil on üldse praegu missi.

Lapsed on muidugi eranditult kõik armsad ja ilusad.

Tihtilugu saadab laste iludusvõistlusi vastuolulisus: ühed näevad neis vanemate teostumata unistuste väljaelamist, kuna ilu ja andekuse hindamine mingite kokku lepitud mõõdikute alusel on subjektiivne.

Teised aga võtavad võistlusi kui võimalust lastele endile, sest selliste ettevõtmistega kaasnevad sageli välisreisid, uued kontaktid ja tutvused, mis tulevikus kasu võivad tuua.

Kui laps ise tahab iludusvõistlusele krooni püüdma minna, siis vanem võiks küsida lapselt lihtsa küsimuse: miks? Ja aidata leida sellele vastus.

Võibolla langeb võistlusel osalemine siis üldse päevakorrast välja. Aga kui see sinna jääb, siis tuleb last muidugi toetada – nii võidu kui ka kaotuse korral.

Ja vahel selgub, et kaotust ei olnudki, sest ettevõtmisest saadud kogemused korvavad selle, et peavõit koos tiitliga sel korral kellelegi teisele rändas.

Viimaks ei saa aga unustada ka nüanssi, et kui miss saab valitud, siis võiks sellel kõigel lisaks pelgalt ilu ülistamisele olla ka kaugem eesmärk.

Seista kellegi-millegi eest, olgu siis kodutud loomad, loodus, lapsed, üksikvanemad või üksikud vanainimesed, sest tähtis on, et kroonitud iludus poleks ainult pilt Facebookis.

Et ei oleks vaid väline ilu ja hiilgus, vaid ikka pisut talenti ka. Sisu loeb, sest see on see, mis ajas ei hääbu.