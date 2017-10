Rikaste rahakott jääb õhemaks

Mullusega võrreldes on Grossi varad kahanenud 10,6 miljoni euro võrra ning koht tabelis langenud kaheksa võrra.

Mulluselt 35. kohalt on 38. kohale langenud Vihula vallas elav kinnisvaraettevõtja ja laevaomanik Olav Miil. Tema vara suurus on 65 miljonit eurot, mida on pea kaks miljonit vähem kui eelmisel aastal.

Aqva kompleksi üks omanikke Toomas Tamm on mulluselt 46. kohalt langenud tabeli 65. reale ning tema varanduse suurus on kahanenud 41,7 miljoni euroni ehk koguni 12 miljoni euro võrra. Tema poeg ja äripartner Raivo Tamm on langenud mulluselt 81. kohalt 125.-le ning tema varandus on vähenenud 31,2 miljonilt 23,7 miljonile eurole.

Käsmu sadamat arendav Alexela suuromanik Heiti Hääl on kerkinud 113. kohalt 111. kohale, tema varanduse suuruseks on hinnatud 25,8 miljonit eurot.

Tamsalu ja Rakvere viljasalvede üks omanikke Uuno Lausing on loovutanud enam kui poolsada kohta ja paikneb tabeli 155. real, vara on tal 20 miljonit eurot ehk enam kui kaheksa miljoni võrra mullusest vähem.

Tema äripartner Romet Puhk on samuti kõvasti kukkunud ning platseerub tänavuses tabelis 173. kohal. Puhki varandus on vähenenud 25,6 miljonilt 18,1 miljoni euroni.

Palmse Mehaanikakoja suuromanik Anti Puusepp on kasvatanud oma vara 1,5 miljoni euro võrra 15,1 miljonile eurole, kuid siiski ühe koha taandunud – 205. reale.

Tanklate müük Olerexile ning traktoriäri on rikaste tabelisse toonud aktsiaseltsi Raktoom omaniku Meelis Toomi, kellele annab 12,8 miljoni euro suurune vara 252. koha.

Mullu suure tõusu teinud Ebaveres tegutseva Baltic Log Cabinsi suuromanik Christopher David Murphy on tänavu pea sama palju langenud ning mehe leiab 337. kohalt. Kümme miljonit eurot tähendab seda, et mees on aastaga poole miljoni võrra vaesemaks jäänud.

Tapa firma RRLektus suurim omanik Rein Reinvee on kasvtanud oma vara 1,7 miljoni euro võrra 8,9 miljonini ning kerkinud tabelis 437. kohalt 383. kohale.

Bellus Furnituri omanikud Rolf ja Rikard Relander on küll oma vara enam-vähem säilitanud, kuid langenud tabelis enam kui poolsada kohta. 8,9 miljoniga jagavad nad 385.-386. kohta.

Kadrina külje all asuva Pomemeti suuromanik Tarvo Lõhmus on aastaga kaotanud 1,4 miljonit eurot, 8,5 miljonit eurot annab 402. koha, mis on mullusest koguni enam kui saja koha võrra kehvem.

Ka Artiston Grupi omanike Raul Vahteri, Margo Klaasmägi ja Jaanus Lehtmetsa varad on samad, mis mullu, ehk 8,5 miljonit eurot mehe kohta, kuid tabelis tähendab see samuti suurt langust ning platseerumist 407.–409. kohale.

Põhjakeskuse üks omanikest Gela Karlõšev on samuti oma vara hoida suutnud, kuid 8,1 miljonit eurot annavad mulluse 377. asemel tänavu vaid 430. koha.

Arkna mõisa arendava Värvikeskuse Grupi omanik Olle Saare on oma vara aastaga 1,2 miljoni euro võrra suurendanud, rikaste edetabelis annab kaheksa miljonit talle 436. koha.

Meelis Toomi kõrval on teiseks meie kandi uustulnukaks rikaste edetabelis alkoholi- ja tubakaärimees, Aldar Eesti suuromanik Elmo Ehrlich. Mullune Lätti laienemine on mehe vara suurendanud 7,5 miljoni euroni ning asetanud ta tabeli 463. reale.

Mullu mahtusid 500 rikkaima hulka ka Kadrinas ja Türil metallkonstruktsioone ja konveiersüsteeme tootva Technobalti suuromanik Tarmo Männasalu, Aru Grupi omanikud Andres Lindam ja Juhan Viise, suurpõllumees Indrek Klammer, Palmse Metalli suuromanik Bert Sild ja Bauroci omanik Ivar Paplavskis.

Eesti jõukaimaks inimeseks on Äripäeva rikaste edetabeli alusel kerkinud Graanul Investi suurim omanik Raul Kirjanen 226,7 miljoni euroga. Mehe vara on aastaga suurenenud ligi 80 miljoni euro võrra, mullu esikohal olnud TransferWise'i asutaja Kristo Käärmann on seevastu ligi 15 miljoni võrra vaesemaks jäänud ning sestap pidigi mees mitu aastat talle kuulunud Eesti rikkaima inimese tiitli tänavu loovutama.