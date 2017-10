Valimised Kadrina vallas

Haldusreformi ajal pingutasime koos valla inimestega, et hoida vallas elanike arv üle 5000 inimese. Koduvald seisab edasi iseseisva Kadrina huvide eest.

Iga valla elanik peab tundma ennast siin turvaliselt ja väärtustatuna. Meie ei pea kedagi “õigeks” või “valeks”, vaid otsime võimalusi kõikide inimeste kandvatele ideedele.

Iga ettepanek, mis aitab me ühist kodupaika Kadrina vallas paremaks ja turvalisemaks muuta, on saanud tuge.

Terve kogukond põhineb üksteisest hoolivatel inimestel.

IRL

IRL / logo

Võimu teostamisel lähtume arusaamast, et kohaliku võimu juhtimine ei pea tähendama ärapanemist, teiste ideedest üle sõitmist ning jäigalt kinni olemist oma pakutus. Vastupidi, kohaliku võimu esindaja peaks toimima nagu tööriist, mille abil on võimalik kogukonda arendada. Just sellest lähtudes võime öelda, et võtame tuld väljapakutud ideedest, oleme avatud kõikidele mõtetele ning süttime samamoodi kire ja vaimustusega, et heas sünergias üheskoos elu edasi viia. Vastandumine, laimamine ja sahkerdamine ei kuulu meie võimu teostamise väärtuste paketti!

Vallavanem avaliku konkursi kaudu! Demokraatia tähendab enamuse soovi arvestamist ning läbipaistvust protsessis. Vallavanema ametikoht peaks olema täidetud samadest printsiipidest lähtudes.

Tihedam koostöö naabervaldadega! Üksi tegutsemine võib küll näida sõltumatu ja uhke, kuid uhkus üksi progressini ei vii. Valla areng on seda tõhusam, mida enam tehakse koostööd naaber­üksustega ning mida rohkemates valdkondades üksteisele toetutakse. See põhimõte kehtigu ka oma valla külade puhul.

Huviharidusse tuleb rohkem panustada! Hobid ja huvitegevus arendavad väikelapsi, hoiavad noored eemal pahedest ning hoiavad täiskasvanuid noorte ning rõõmsatena. Toetame omade huviharidust ka teistes omavalitsustes.

Koduteed turvaliseks! Igal maksumaksjal on teatud ootused ühishüvedele. Üheks oluliseks eelduseks on mugav ja turvaline kodutee.

Tagame talvisel ajal regulaarse lumekoristuse ja teede hoolduse, et liikumine oleks turvalisem, samuti teeme elamute läheduses olevad sõiduteed korda ning muudame need tolmuvabaks.

Keskerakond

Keskerakond / logo

Inimesel, kes on keskerakonnaga ühel või teisel moel seotud olnud, on kerge otsustada: kandideerin keskerakonnas, sest see on parim viis oma kodukoha heaks olulisi asju korda saata; sest soovin, et ebavõrdsus Kadrinas väheneks ning et nõrgemaid toetataks senisest rohkem. Kadrinas peavad kõik inimesed tundma, et nad on kogukonnale olulised.

Tänavused kohalikud valimised tulevad teisiti, sest järgnevatel aastatel saab tänu Ratase valitsusele Kadrinas rohkem ära teha.

Riik suurendab kohalike omavalitsuste tulubaasi, mis tähendab, et saame muu hulgas korda teha rohkem teid ja tänavaid.

Ehitame korraliku kergliiklusteevõrgustiku, et igas vanuses inimestel oleks ohutu ja turvaline liigelda ning tervislikke eluviise harrastada. Selleks valgustame Kadrina paisjärve äärse ala ja Kadrina–Hulja kergliiklustee. Küttekulude ja soojakao vähendamiseks suurendame valla investeeringuid soojustrasside uuendamisse.

Keskerakond peab oluliseks, et Kadrina kooli jääks gümnaasiumiaste. Mailis Repsi juhitava haridusministeeriumi abiga on see võimalik. Tähtis on pöörata senisest rohkem tähelepanu huviharidusele ja sellele, et ka väljaspool valda oleks noortel võimalik kvaliteetselt vaba aega veeta. Seisame selle eest, et lasteaiaõpetajate palk oleks võrdväärne kooliõpetajate palgaga.