Valimised Rakvere vallas

Sotsiaal­demokraadid

SDE / logo

Sotsiaaldemokraatide arvates ei ole kohalik omavalitsus pelgalt avalike teenuste osutamise instrument, vaid eelkõige kohalike inimeste ja kogukondade õigus kohapealset elu ise korraldada. Valitsemine ei tähenda mitte võimu, vaid vastutust.

Sotsiaaldemokraatidel on nii üldisemaid ideid kui ka konkreetseid plaane, kuidas Rakvere vallas elu paremaks muuta.

Kõige alus on inimene. Igale inimesele peab andma võimaluse leida oma loomupärased eeldused ja neid arendada, olla edukas. Lisaks tahame välja arendada kvaliteetsed sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenused, nii et iga meie valla elanik tunneks, et temast hoolitakse.

Tänu lastele jääb meie rahvas kestma. Meie valla on valinud endale elukohaks paljud noored pered. Mõeldes neile ja uutele tulijatele, leiame võimalusi elukeskkonna kvaliteedi parandamiseks, edendades taristuid uuselamurajoonides.

Laste ja noorte puhul on meil mitu plaani: toetame laste ja noorte huvi­alaringidest osavõttu, lubame, et sõit kooli ja lasteaeda on tasuta, seisame selle eest, et maakoolid säiliksid, ning pingutame selle nimel, et lastega töötavad spetsialistid sooviksid tulla Rakvere valda tööle.

Kogukonna kaasamine tagab parimad lahendused. Tänapäevase arengu vältimatu osa on võime pidevalt reageerida väljakutsetele ja langetada üha keerulisemaks muutuvas keskkonnas tarku otsuseid.

Seisame selle eest, et kohalik initsiatiiv ja huvid oleksid väärtustatud. Kogukond tuleb senisest enam kaasata otsustusprotsessidesse. Kindlasti peame tähtsaks ka seda, et oluline info vallas toimuvast jõuaks suure ühendvalla äärealadele.

Üks sotsiaaldemokraatide eesmärke on eluterve ja jätkusuutliku ettevõtluskeskkonna tekke soodustamine kodulähedaste töökohtade loomiseks.

Selleks toetame praeguseid ja alustavaid ettevõtjaid vallapoolsete nõuannete ja asjaajamise lihtsustamisega, sealhulgas valla ettevõtlusvaldkondade ja võimaluste kaardistamise kaudu.

EKRE

EKRE / logo

Meil on valida, kas vald on ligitõmbav elukoht või kaotab see elanikke. Rakvere vald konkureerib juba Soomega, mitte ainult Rakvere või Tallinnaga. Seetõttu ei tohi libiseda mugavustsooni, vaid tuleb esitada valla elukeskkonnale kõrgeimaid nõudmisi.

Hoiame lasteaedadest ja koolidest eemal homo-, sooneutraalsus- ning pagulaspropaganda. Me ei luba ühtki kvoodipagulast omavalitsuse elamispindadele.

Tugevdame külavanemate institutsiooni. Vald toetab seltse projektinõustamisega, et kohalik aktiivsus looks Rakvere valda rohkem algatusi ning raha.

Tõstame tegevustoetusi noorte­spordile, noorteklubidele ja -ühendustele.

Trennis käimiseks või seltsielu elamiseks ei pea sõitma Rakverre.

Kortermajad korda! Ka väiksemate keskuste ja külade kortermajad vajavad korda tegemist. Selleks toetame korteriühistuid nõustamise ja juriidilise abiga. Samuti toetame korteriühistute kohalike katlamajade rajamist.

Edendame vallas turismi – teeme mõisate järgi turismimarsruudi, mis aitab Rakveret külastavad turistid ka valda tuua.

Toetame Uhtna mõisahoone taastamist, vajadusel ostame selle vallale ning leiame mõisale kogukonna teenindamiseks sobiva funktsiooni.

Hakkame välja andma Sõmeru vallas Kaarli mõisas lapsepõlve veetnud F. R. Kreutzwaldi pärimuskultuuriauhinda.

Uhtna topoteegi, kohaliku digiteeritud koduloolise pildi- ja infokogu eeskujul viime kogu vallas ellu kohamälu digiteerimise projekte. Kodutunne on see, mis toob ka Kalevipojad kunagi Soomest tagasi.