Valimised Rakvere linnas

Kord majja! Aitab libedatest tänavatest, koristamata lumest, joodikute teemapargist bussijaama ümbruses ning parkimisanarhiast – paneme linna järelevalveosakonna paremini tööle.

Toetame küttekollete renoveerimist pensionäridele, lasterikastele peredele ja vähekindlustatutele. Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni. Kehtestame lasterikastele peredele eluasemeremondi toetuse. Tõstame au sisse isamaalise kasvatuse.

Teeme tihedat koostööd Kaitseliidu, vabatahtlike päästjate ja abipolitseinikega. Linnapeakandidaat Anti Poolamets on juristi ja ajaloolase haridusega, õpetanud aastaid sisekaitseakadeemias politseinikke, päästjaid, haldus-, maksundus- ja vanglaametnikke.

Valimisliit Rakvere Heaks

Valimisliit Rakvere Heaks. / logo

Oleme Rakveres ainuke valimisliit, mis pakub selget alternatiivi parteidele ja on seadnud eesmärgiks need valimised võita. Valimisliit Rakvere Heaks on laiapõhjaline kogukondlik ühendus, mis on koondanud need kohalikud inimesed, kes tunnevad huvi Rakvere linna kestva arengu vastu ja on valmis ka ise oma kodulinna heaks panustama.

Valimisliidu kandvaks ideeks on see, et kõik Rakvere linna kogukondlikud otsused tehtaks võimalikult palju kohalikest inimestest lähtuvalt.

Meil on linna tugevaim linnapeakandidaat Andres Jaadla, kes on end tõestanud Rakvere linnapeana ligi kümme aastat. Tal on visioon ja kogemus Rakvere linna arendamiseks ja ta on oma tegudega tõestanud, et suudab ettevõetu ka ellu viia. Andres Jaadla on linlastele kindel valik.

Meil on sisuline ja tugev programm Rakvere arenguks, mis pidevalt täieneb. Meie hoolime Rakvere linna arengust ja sellest, et siin oleks hea elada nii noorel kui ka vanal. Ehitame Pauluse kirikust mitmesuguste võimalustega kontserdimaja ja kultuurikeskuse linna kultuuriseltsidele koos tänapäevase kunstigaleriiga.

Toome ehtsa jõulukuuse Keskväljakule, pakkudes sellega linlastele jõulude ajal rõõmsat traditsioonilist pühadeaega. Seome ehtsa kuusepuu ja moodsa väljaku ühtseks maailmatasemel kunstiliseks lahenduseks. Toome jõuluturu Keskväljakule.

Tolereerime kõikide inimeste õigust iseolemisele, aga me ei soovi, et Rakvere kujuneks LGBT ja geiliikumise propagandakeskuseks. Me ei soovi Rakverele Eesti geipealinna kuulsust.

Ehitame linna koerte jalutus- ja treeninguväljakud. Rajame loomadele nüüdisaegsete tingimustega varjupaiga. Toetame igati korteriühistute arengut linnas.

Tasemel hariduse, areneva ettevõtluse, vilka kultuurielu, eakatele tegus ja noortele põnev, samas üksteisest hooliv linn on iga inimese unistuste kodulinn.

Just sellist linna saame vaid meie, linnakodanikud, luua üheskoos, ja seda linnas, kus üksteist kuulatakse ja märgatakse ning üksteisega arvestatakse.

Keskerakond

Keskerakond / logo

Keskerakonna linnapeakandidaat on Triin Varek, kes töötab meditsiinitarvikuid müüva ettevõtte juhina. Tal on suured kogemused mittetulundusühingutes tegutsemises ning ülevaade omavalitsuste tegutsemispõhimõtetest SA Lääne-Viru Arenduskeskuses töötamise ajast. Varek on lõpetanud Rakvere gümnaasiumi, omandanud bakalaureusekraadi rahvusvahelises ärijuhtimises ja magistrikraadi sotsiaaltöös.

Keskerakond peab oluliseks linna elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamist ning elavdamist, linnaplaneeringu viimist uudsele tasemele, läbipaistvat ja kaasavat linnajuhtimist ning kogukonna ühendamist.

Tähtis on toetada sotsiaalselt nõrgemaid ja toetust vajavaid gruppe: vähekindlustatuid, puuetega inimesi ning nende hooldajaid, suurperesid, aga ka vähemusrahvuseid. Soovime ühtlustada Rakvere linnas pakutava hariduse nii, et see oleks Virumaal konkurentsitult parim.