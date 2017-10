Valimised Haljala ja Vihula vallas

Vallavanema kandidaat on Meelis Kuzma, keda valija on enamasti harjunud leidma kandidaatide nimekirja lõpust. Sel korral on ta meeskonnarivis, kandmaks vallajuhtimise vastutust, milleks vajalikud omadused on Meelisel olemas.

Meelis Kuzma on saanud hariduse avaliku halduse erialal, lisaks kogemuse vallavalitsuse liikmena. Mitmes tööstusettevõttes töötamisest teab ta hästi efektiivse juhtimise põhimõtteid, samas on olemas tundlik sotsiaalne närv.

EKRE

EKRE / logo

Lõpetame äraostetavuse ja ülereguleerimise, korruptsiooni ja raiskamise. Keeldume kvoodipagulaste paigutamisest omavalitsuse elamispindadele. Me ei luba suruda koolidesse ega lasteaedadesse sooneutraalsust, homopropagandat või muid eestlaste elujõudu pärssivaid äärmusideoloogiaid.Oleme vastu praegusele Käsmu uue sadama kavale. Sadam peab teenima ennekõike kohalikku rahvast ning olema mõistlikes mõõtmetes. Sadamakohad pole ärastamiseks, vaid teenigu ühishuve.

Toetame noori peresid ja laste kasvatamist. Tõstame sünnitoetuse 1000 euroni ja anname lasterikastele peredele soodsalt elamuehitusmaad. Kompenseerime sooviavalduse alusel kuni 100% ulatuses laste füüsilist tervist tugevdavaid huviringe. Toetame pensionäridel, lasterikastel peredel ja vähekindlustatutel küttekollete renoveerimist. Tõstame vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike tegevustoetusi.

Korraldame teede korrashoiu igal aastaajal. Toetame talunikke, väikeettevõtjaid ja rannakalureid. Piirame maa ja metsa müüki välismaalastele. Kaitseme rannarahva ja kalurite huve väikesadamate arendamisel.

Toetame kohalikku algatust, vabatahtlikku tegevust ja seltsiliikumist ning kultuuripärandi säilitamise ja propageerimisega seotud ettevõtmisi. Hoiame Lahemaa unikaalset pärandkultuuri ja oleme sellega eeskujuks kogu Eestile. Rakendame kohalikke rahvahääletusi-rahvaküsitlusi.

Vallavanema kandidaat Leo Bergström on praeguse Vihula valla Palmse küla elanik. Ta töötab juba 23 aastat riigiametnikuna keskkonna ja kalanduse alal. Olles samal ajal ka rannakalur, on ta hästi kursis kohaliku elu ja kohalike inimeste probleemidega.

Nähes tühjenevaid külasid, virelevaid külapoode, raskustes väikeettevõtjaid, lokkavat bürokraatiat, eurorahade ­kantimist ning korruptsiooni, liitus ta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga ning kandideerib kohalikel valimistel.

Keskerakond

Keskerakond / logo

Valla kõige suurem väärtus on seal elavad inimesed, meie elanikud. Omavalitsuse ülesanne on korraldada kohalikku elu nii, et vallaelanikud oleksid rahul.

Selleks peame esmatähtsaks elukaare teenuste kättesaadavuse tagamist: lasteaed, haridus, vaba aeg, tervishoid ja sotsiaalteenused. Nende teenuste tase ja kättesaadavus määrab valla jätkusuutlikkuse, mõjutades inimeste elukohavalikuid.

Oluline on, et teenused oleksid kättesaadavad võimalikult elukoha lähedal. Näiteks on Haljala perearstikeskuse jätkamine praeguses asukohas mõistlik. Kõiki huvihariduse võimalusi ei ole võimalik aga oma vallas pakkuda ning sellisel juhul tuleks nende teenuste kättesaadavuse suurendamiseks lastevanemaid rahaliselt aidata.

Kõik need teenused tuleb tagada olemasoleva eelarve tingimustes, valda mõistlikult majandades ja tasakaalukalt juhtides. Juhtimistaseme parandamist alustame juhtimiskultuuri muutmisest ja seda eelkõige vallavolikogu tasemelt – kodanikuühiskonnale ei saa olla omane kummitempli rollis vallavolikogu ega see, et vallavalitsuse otsused vormistatakse tagatubades.

Vallavolikogu valib vallavanema. Vallavanemast ja tema juhitud valitsusest sõltub, kui palju ja kui sisuliselt suheldakse ettevõtjate ja külaseltsidega, vabatahtlike päästjate ja õpilaskogudega, MTÜ-de ja kogudustega, rahvatantsijate ja kalurite ühingutega. Ei ole võimalik kavandada mõistlikke tegevusi, kui ei ole suhtlust ja tagasisidet laial kandepinnal.