Seitse soovitust, kuidas vältida probleeme Airbnb kaudu majutust otsides

Üha rohkem inimesi eelistab reisida omal käel. Eestlaste seas on juba aastaid populaarsed majutusi vahendavad platvormid, näiteks hotels.com ja booking.com. Nende kõrvale on tõusmas ka veebilehe Airbnb pakkumised. Airbnb on oma olemuselt küll platvormipõhine majutusi vahendav ettevõte, kuid majutusasutuseks on mõne kohaliku kodu, mis teatud kuupäevadeks rendile antakse. Seega on tegemist kahe eraisiku vahelise lepinguga.