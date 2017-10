See on üks variant Käsmu Majaka sadamast.

Käsmu kavandatav Majaka sadam on külarahva kahte leeri ajanud ning viinud selleni, et osa külaelanikke, teiste seas Haivo, Tiina ja Martin Laulik ning Hannes Männik ja Mare Tief astusid külaseltsist välja. Et kinnistuomanike kõrval antaks sõna ka Käsmu sissekirjutatutele, loodi seltsing Käsmu Minu Kodu.