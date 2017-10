Kuigi Oleg Grossi vara kahanes enam kui kümne miljoni euro võrra, on ta endiselt maakonna rikkaim.

Varakaim Lääne-Virumaa inimene Äripäeva rikaste edetabeli andmetel on jätkuvalt Oleg Gross, kelle varanduse suurus on 88,2 miljonit eurot. Rikaste edetabelis annab see 23. koha.