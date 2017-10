E-Piim kaalub Sõmerule Eesti suurima piimatööstuse rajamist

E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas ütles, et nõukogu on otsustanud alustada detailplaneeringu tegemist Sõmeru vallas. “Detailplaneeringu käigus selgub, kas ilmneb takistavaid tegureid või mitte,” lausus Murakas.

Ta lisas, et paralleelselt käib detailplaneeringu menetlemine ka Paides ning nelja kuni kuue kuu jooksul peab uue tehase asukoht selge olema.

“Sõmeru valla kiituseks peab ütlema, et nad on väga kiiresti ja ülimalt professionaalselt tegutsenud,” märkis Murakas.

Loodavasse tehasesse on kavandatud 150 töökohta ja see töötab seitse päeva nädalas ööpäev läbi – ööpäevas plaanitakse töödelda tuhat tonni toorpiima.

Sõmeru vallavolikogu algatas eelmisel nädalal Aluvere ­külas Tööstuspargi kinnistu ja selle lähiümbruse maaala detailplaneeringu koostamise, et ­E-piimal oleks võimalik rajada sinna piimakombinaat.

“Püüame omalt poolt teha seda, mis meist sõltub. Kaalukeeleks võib osutuda just see, kuidas kohalik omavalitsus ettevõtlust toetab,” rääkis Sõmeru vallavolikogu esimees Maido Nõlvak. Nõlvaku sõnul saab omavalitsus võimalikult kiiresti korraldada paberimajandust, nõustada, koostada detailplaneeringut.

Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev ütles, et nii suure tehase tulek Sõmerule mõjutaks kogu Lääne-Virumaad ja rohkemgi.

“Tuleb arvestada, et pool Eesti piimast tuuakse siia kokku,” rääkis Vassiljev. “Igal suuremal protsessil on laiem mõju. See mõjutab ka hakkpuidutootjaid, transpordiettevõtteid.”

Vallavanem selgitas, et rajada tuleb juurdepääsuteed, raudteeülesõidud, Rakveres Narva tänaval asuva Põhja alajaama täiendav trafo, mis annaks tehasele piisavalt võimsust, samuti elektri- ja küttejaam.

“Kindlasti tasuks kaasata koostootmisjaama ka Rakvere lihakombinaat ja KEVILI,” ütles Peep Vassijev.

E-Piima projektijuht Aare Annus selgitas, et tööstuse ehitusse investeerib riik PRIA kaudu 15 miljonit eurot, 2018. aasta märtsi lõpuks peab olema omavalitsuses detailplaneering kinnitatud ning aasta lõpuks on E-Piimal valmis tööprojektid ning korraldatud ehitushanked.

Praegu on E-Piimal kaks tööstusettevõtet: Põltsamaal toodetakse juustu ning Järva-Jaanis vadakupõhiseid pulbreid. “Uues tehases on plaan toota põhimõtteliselt samasuguseid tooteid, nii juustu kui ka vadakupulbreid, kuid laiendades sortimenti, tõstes lisandväärtust ning efektiivsust,” märkis Annus.

Praegu ekspordib E-Piim Annuse sõnul umbes 80 protsenti oma toodangust, väljaveo osakaal peaks jääma samasse suurusjärku ka tulevikus, ainult selle maht peaks olema mitu korda suurem.

Loodavasse tehasesse on kavandatud 150 töökohta ja see töötab seitse päeva nädalas ööpäev läbi – ööpäevas plaanitakse töödelda tuhat tonni toorpiima. “Praegu töötleme E-Piimas 300 tonni toorpiima päevas, kogu Eestis toodetakse keskmiselt 2000 tonni,” tõi ta võrdluseks ja lisas, et E-Piima Piimandusühistu liikmed toodavad praegu 840 tonni piima päevas. “Meie põllumehed on optimistlikud ja valmis suurendama ka oma tootmist, juhul kui turukonjunktuur ning põllumajanduspoliitika seda soosivad,” ütles Aare Annus.

Uue tehase võimalik asukoht Sõmeru vallas on munitsipaalmaal Aluvere vana karjääri kõrval, teisel pool Rakvere–Kunda raudteed.

Tööstuspargi kinnistu planeering jagab 31 hektari suuruse kinnistu kruntideks, määrab hoonestusala ja ehitusõiguse piimakombinaadile, määrab tehnovõrgud ja -rajatised, liikluskorralduse ning avalikule teele juurdepääsutee asukoha. Tehasehoone ise on kavandatud umbes 18 hektarile.