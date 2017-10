Haridus- ja teadusministri tervitus õpetajate päevaks

Täna on klassi ees abituriendid, lapsevanemad või mõni teine tore ja uus õpetaja, kes just tänasel õpetajate päeval kogeb, mida tegelikult tähendab olla teie ametis. Õpetajaamet on väga suur väljakutse – ühiskond ootab suuri muutusi, küll õpiväljundite kaudu, küll ootuste kaudu, küll laste rõõmu kaudu.

Teie, õpetajad, teate, et lõpuks on iga laps see ime, keda teie saate kujundada, sest me kõik mäletame oma õpetajat ja seda, kui palju iga õpetaja andis meie valikutele, meie eelistustele ja meie eluteele kaasa.

Suur aitäh teile, head õpetajad, et olete viinud Eesti maailma tippu ja toonud Eestile selle eduloo, millest me oleme kõik unistanud!

Suur tänu ja kaunist päeva teile!