EKRE kandidaatide sisenemist peeti ebaeetiliseks

Kohtumisest soovisid osa võtta ka EKRE esinumber Haljala vallas Leo Bergström ja tema abikaasa, samuti EKRE ridadesse kuuluv Pille Bergström.

Leo Bergströmi sõnul jõudsid nad mõni minut enne ürituse algust kohale, said seal tuttavate inimestega paar sõna juttu ajada ning soovisid seejärel külalistemajja siseneda.

“Hakkasime sisse minema, kui uksest hüppas välja Vihula vallavolikogu liige, reformierakonda kuuluv Uno Õunapuu, näost punane, värises üle keha ning ütles, et teie ei tohi siia tulla, see on ebaeetiline,” kirjeldas Bergström kolmapäevast vahejuhtumit.

“Vastasime seepeale, et oleme valla kodanikud ja soovime samuti kuulama tulla,” jätkas Bergström, kelle sõnul oli ta jätkuvalt vastuseks saanud, et see on ebaeetiline. Leo Bergström ütles, et oli seejärel kõnelnud oma osalemisest valimisliidu Plaan A korraldatud kokkusaamisest paar päeva tagasi. “Mainisin, et oli väga meeldiv kohtumine,” lisas ta.

Lõpuks leidnuvat Uno Õunapuu, et võibolla EKRE liikmed ikka võivad koosviibimisel osaleda, mille peale otsustasid Leo ja Pille Bergström siiski lahkuda. Ülejäänud, umbes kümme-kaksteist inimest, läksid külalistemajja sisse.

“Meile oli see šokk. Kui meie teeme oma üritusi, on kõik lahkelt oodatud,” märkis Bergström.

Leo Aadel ise selle vahejuhtumi tunnistajaks ei olnud, kuid leidis sarnaselt Uno Õunapuuga, et EKRE-laste käitumine oli ebaeetiline.

Aadel ütles, et koosviibimise korraldamine oli reformierakonna algatus ja sooviti tutvustada oma valimisprogrammi. Tegemist ei olnud erakondade ja valimisliitude debatiga.

“EKRE-laste teguviisi pean ma seda enam ebaeetiliseks, et vahetult enne kohtumise algust parkis Leo Bergström oma auto parklasse ja hakkas oma valimismeeneid ja visiitkaarte jagama. Nii asi ei käi,” rääkis Aadel ja lisas, et kui samamoodi oleks valimismeeneid asunud jagama näiteks sotsiaaldemokraadid või isamaaliitlased, oleks nad nendegi käitumist ebaeetiliseks pidanud, niisama kuulamist ei ole aga kellelgi ära keelatud.