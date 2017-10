Telesaadet “Eesti otsib superstaari” näinud inimesed võivad väita, et Mihkel Raud, kes saanud eri moel tagasisidet oma kriitikale, on küll viimaste seas, kes sellest peaks rääkima. Aga tuntud muusikut, kirjanikku ja telemeest see teema ei häiri.