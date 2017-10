Kolmapäeval ETV-s eetris olnud saates “Suud puhtaks” esinenud EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi toetus kooseluseadusele ärritas peapiiskop Urmas Viilmat. Rakvere kirikuõpetaja, Viru praost ja kirikuvalitsuse liige Tauno Toompuu sõnas, et kuigi kirik ütleb, et homoseksuaalne praktika on patt, ei tähenda see, et võime seksuaalvähemusi teistest halvemaks pidada.