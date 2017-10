TTÜ tudengid tutvusid Rakveres innovaatilise energiakeskusega

Adven Eesti keskkonna- ja ohutusjuhi Kauri Kosteri sõnul on Rakvere koostootmisjaamas kasutatav ORC tehnoloogia Eesti mõttes veel üsnagi uudne. “Puiduhakkel töötavaid katlamaju on Eestis rohkem kui 70. Rakvere koostootmisjaam erineb teistest aga tehnoloogia poolest, kus elektritootmiseks kasutatakse orgaanilist rankine-tehnoloogiat. See on ka põhjus, miks TTÜ tudengid just Rakvere koostootmiskatlamaja külastasid,” selgitas Koster.

Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi direktori Andres Siirde sõnul on tudengite jaoks hindamatu väärtusega võimalus tutvuda Eesti mõistes huvitavate ja uudsete lahendustega. “On suur erinevus, kas elukutset omandades jäädakse vaid auditooriumi õpikutarkusi uurima või ühendatakse reaalsed tööolukorrad teooriga. See on ka põhjus, miks TTÜ otsib aina enam võimalusi viia tudengeid erialaga seotud reaalsete olukordadega tutvuma. Tänu sellele, et meil on koostööpartneriteks Adveni laadsed avatud hoiakuga ettevõtted, saame üheskoos järelkasvu kvaliteedi eest hea seista,” rääkis Siirde.

Kauri Koster selgitas, et energiaettevõttena peab Adven oluliseks pakkuda järelkasvule võimalust juba õpingute ajal energiatootmise igapäevaeluga kurssi saada. “Tallinna Tehnikaülikool on siin Advenile väga heaks koostööpartneriks. Rakvere koostootmisjaamas käinud tudengid saavad kohe järgmises loengus ORC-tehnoloogia protsesse ja detaile lähemalt uurida - nii on õpikutarkus ja reaalne tootmine omavahel seotud,” tunnustas Koster ülikooli.

Koostootmisjaamaga tutvunud TTÜ uue õppekava keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia bakalaureuseõppe esimese kursuse tudeng Anette Põldsepp lisab, et üliõpilase jaoks annab ettevõtetega tutvumine väga praktilist kasu. “Lisaks võimalusele näha, kuidas teoorias kuuldu praktikas välja näeb, annab ettevõtte külastus meile hea ettekujutuse võimalikest praktikakohtadest ja laienevad ka tudengite teadmised karjäärivõimalustest Eestis. Ülikooli astudes on need teadmised tudengite jaoks praktiliselt olematud. Sobiva praktikakoha leidmine on tudengi jaoks väga oluline, sest sageli just sellest saab alguse meie tulevane karjäär,” selgitas Põldsepp.

Adven Eesti puiduhakkel töötavas Rakvere koostootmisjaamas kasutatakse energiatootmiseks Eestis ainulaadset orgaanilist rankine´i ringprotsessi ORC.