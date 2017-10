Andres Jaadla süüdistab sotse oma plakati lõhkumises

Jaadla hinnangul tunnetavad konkurendid linlaste tugevat toetust tema kandidatuurile ning ei suuda end talitseda. “Emotsioone võiks kontrollida ning üksteise plakatite kallal vandaalitsemine ei tee sotsiaaldemokraatidele au, vaid näitab nende nõrkust,” sõnas Jaadla.

Kairit Pihlak lausus, et sotsiaaldemokraatidel ei ole toimunud intsidendiga mingit seost. Ta kinnitas, et kohtumine eakatega toimus ning see kulges täiesti emotsioonidevabalt. “Kui lahkusime, siis ütles keskuse direktor meile, et meie ürituse toimumise ajal on keegi Jaadla plakati katki rebinud,” kõneles Pihlak.

Poliitikute plakatid on Pihlaku kinnitusel sotsiaalabikeskuse ukse juures ning kuna plakat lõhuti sotside ürituse toimumise ajal, ei saanud keegi selle kohtumisega seotud inimestest seda teha.