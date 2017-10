Varem vaid Tallinna ülikooli Rakvere kolledži raamatukogus leidunud teavikuid on 2. oktoobrist võimalik laenutada Lääne-Virumaa keskraamatukogust, kuhu need hoiule anti. Kõik teavikud paiknevad teemade järgi ning on leitavad elektronkataloogist Urram.