Rannar Vassiljev asus tööle kommunikatsioonibüroosse

Vassiljevi ülesanne ettevõttes on valitsussuhete arendamine. Tema sõnul tähendab see suhtlemist avaliku sektoriga ja erasektori toetamist selles suhtluses.

"Läbipaistvad ja avatud suhted riigi ja ettevõtjate vahel on olulised. Rannar on olnud ametis nii ühel kui teisel pool ja usume, et tema kogemus aitab kaasa ärikeskkonna arendamisele, mis on ettevõtjate suhtes lihtsam, arusaadavam ja kasvu soodustav," teatas Miltton Nordics Vassiljevi värbamisest.