Geifilmifestivali avas superstaar

Kuulus šoti päritolu näitleja ja lavastaja saabus sel nädalavahetusel toimuvale rahvusvahelisele LGBTI filmifestivalile Festheart, kus linastub ka tema lavastatud “Daddy” (“Issi”), kus ta mängib peaosa. Samuti on tal kaasas enda dokumentaalfilm “Mehine alastus”.

Eile õhtul algas see juba kevadest saadik kõmu tekitanud rahvusvaheline kultuuriüritus Soome linaloo “Tom of Finland” esilinastusega Eestis. Kohale olid tulnud riigikogu esimees Eiki Nestor, kultuuriminister Indrek Saar ning Soome ja Ameerika saatkonna esindajad, kes olid festivalile õla alla pannud.

Punane vaip rulliti lahti nagu tõelisel galal. / Marianne Loorents

Maailmakuulsast soome kunstnikust Touko Laaksonenist jutustav mängufilm “Tom of Finland” esilinastus tänavu kevadel ning võeti Soome geirahva seas üsna leigelt vastu, sest seda peeti liiga leebeks.

“See film erilisi kirgi küll ei tekitanud, arvatavasti on soomlased harjunud, et meil on selline kunstnik,” ütles Soome saatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi.

“Kui see oleks tehtud paarkümmend aastat tagasi, siis oleks võibolla tulnud üks meeleavaldaja ka kohale”.

Soomes on olemas Tom of Finlandi kujutisega voodilinad, särgid, kotid. Valkeeniemi pole kindel, kas tema niisuguse kotiga siiski Toompeale läheks.

Rakveres oli filmi alguse ajaks tulnud kino akende taha homovastaste plakatitega vehkima paar inimest. EKRE oli juba päeva ajal püstitanud kesklinna telgi, mille alla olid riputatud loosungid ja sildid, mille läbiva sõnumina tauniti homopropaganda tegemist linnas.

Kohapeal pisteti möödujatele ja niisama uudistajatele pihku väikeseid lendlehti kirjaga “EKRE ei luba Rakverest homopealinna teha” ning erakonna ajalehti.

Üks leheeksemplar ulatati ka sinnasamasse sattunud sotsiaaldemokraatide kandidaadile ja Festhear­ti filmifestivali korraldajale Keio Soomeltile, kes selle viisakalt tänades vastu võttis.

Festivali teine korraldaja Teet Suur ütles, et neid vastased ei häiri, nemad teevad oma asja ja teiste tegemisi nad ei sega – kõik võiksid linna mahtuda.

Eile õhtul peeti rahvamajas ka festivali pidu ja see segunes teatri esietenduse järgse olenguga. Täna ja homme festival jätkub filmikavaga ja jututubadega.