Algava nädala esimene pool toob tugevat tuult ja vihma

Esmaspäeval suundub osatsüklon Läti poole ja selle kirdeserv katab Eestit. Öösel on pilves selgimistega ilm ja vihmasadu piirdub Ida-Eestiga. Puhub lõunakaaretuul, hommikul kagu- ja idatuul 3–9, öö hakul rannikul kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0–6, kohati 9 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub ida- ja kirdetuul 4–9 m/s. Põhjarannikul tugevneb tuul 5–12, pärastlõunal puhanguti 15–20 m/s. Sooja on 7–11 kraadi.

Teisipäeval jääb madalrõhkkond Eesti vahetusse lähedusse tiirlema. Teisipäeva öösel on pilves ilm ja ajuti sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–5 m/s, põhjarannikul kirde- ja idatuul 5–11, puhanguti 15 m/s. Saartel ulatub põhja- ja loodetuul 8–13, puhanguti 15–20 m/s. Sooja on 3–9 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kuid õhtuks sajuhood harvenevad. Puhub kagutuul 5–11, puhanguti 15 m/s. Saartel puhub loodetuul 7–12, puhanguti 15–20 m/s. Sooja on 6–11 kraadi.

Kolmapäeval madalrõhkkond kaugeneb ja selle servas on öösel kohati sajuhooge. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Põhja-Eestis puhub kirde- ja idatuul 5–11, öö hakul puhanguti 15 m/s. Lõuna-Eestis ja saartel puhub edela- ja läänetuul 3–9, öö hakul saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Sooja on 2–8, rannikul kohati 10 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 3–7 m/s. Sooja on 7–12 kraadi.