REEDE, 13. oktoober

KINO

Rakvere Teatrikinos kell 14 "My Little Pony: Minu väike poni", kell 16 "Tagasi kodus", kell 18 "Tugevam", kell 20.15 "Elumärgid", kell 22.20 "See"

ÜRITUS

Haljala rahvamajas kell 19 hooaja avapidu: Lendteatri etendus "Mees ja naine", esinevad sõbrad Kunda ja Viru-Nigula rahvamajast, ansambel Törts

Võhma seltsimajas kell 20 Vihula valla lõikuspidu

Tapa kultuurikojas kell 21 pidulik hooaja avapidu "Reede ja kolmteist" ansambliga PresiDent

SPORT

Rakvere spordihallis kell 19 Eesti korvpalli II liiga: RSK Tarvas vs BC Narva

NÄITUS

Rakvere Galeriis Virumaa kunstnike sügisnäitus "7 värvi"

Rakvere teatris Mall Nukke "Septem"

Art Cafés Anneli Roopa linnuteemaliste joonistuste näitus

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esimesel korrusel Soome Instituudi rändnäitus "Identiteedi olemus" (21. oktoobrini), laste- ja noor­te­osa­kon­nas Jõhvi kuns­ti­koo­li õpi­las­te loo­me­töö­de näi­tus (15. novemb­ri­ni)

Rakveres Margeri majas (Pikk 26) Riina Rillo maalinäitus "Valin päikese"

Rakke kultuurikeskuses Piret Lagreküli maalinäitus