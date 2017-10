Teater jagas ordeneid ja austas lemmikuid

Rakvere teatri juht Velvo Väli ütles, et teatril on traditsioon tänada iga hooaja alguses inimesi, kes on teatriga ühte sammu käinud ja seda aidanud, teatritruuduse, külalislahkuse ja mängupartneri ordeniga.

Mängupartneri ordeni, millega teater tänab ettevõtet või asutust, kes on olnud abiks lavastuse väljatoomisel, pälvisid suvelavastusele “Kellavärgiga apelsin” mängupaika pakkunud OÜ Raum - Rainis Rõõm ja Aivo Lõbu – ning Loodi kuivatis “Viimast võllameest” võõrustanud OÜ Lajos - Einar ja Erko Vallbaum.

Velvo Väli sõnul võetakse Rakvere teatrit kõigis kultuurimajades hästi vastu, kuid seekord on hooaja parimale võõrustajale mõeldud külalislahkuse ordeni kavaleriks valitud Paide kultuurikeskus – Ülle Müller ja Maive Premet.

Rakvere teatri eelmise hooaja ligi 70 000 külastaja seas oli Velvo Väli sõnul palju inimesi üle Eesti, kes vaatasid ära kõik esietendunud lavastused, ja oli neid, kes käisid mõnda tükki vaatamas mitu korda. “Kuna neid inimesi oli palju, võtsime appi lototroni, et tänada ühte meie teatrikülastajat teatritruuduse eest,” rääkis Väli. Teatritruuduse ordeniga külastajale, kes leidis hooaja jooksul kõige sagedamini tee Rakvere teatrisse, tunnustati Ants Kaldoja.

Rahvahääletuse põhjal selgus, et möödunud hooajal oli publiku lemmiknaisnäitleja Tiina Mälberg. Vaatajate hinnangul oli möödunud hooaja parim meesnäitleja Karl Robert Saaremäe. Publiku lemmiklavastuse tiitlit kannab aga Üllar Saaremäe lavale toodud “Viimane võllamees”, mida rahva suurt huvi arvestades mängitakse ka järgmisel suvel.