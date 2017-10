Lugesin 30. septembri Virumaa Teatajast Võsu sadamahoonega seotud segadustest ja sain järjekordse kinnituse, et asjad Vihula vallas käivad küll eriti kummastavalt. Kohalike omavalitsuste valimised on käes ja on õige avada valijate silmad, näitamaks, mida kogevad need inimesed, kes on tahtnud tegeleda arendustega Võsul.