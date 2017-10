Rakvere linnavõim kotib konkurente valikuliselt

Juuni lõpus juhtis Rakvere linnavalitsus EKRE tähelepanu asjaolule, et nende büroo asukohta tähistav reklaamikandja on osaliselt linna ruumis ja selle kasutamiseks on vaja linna luba. Jutt käib mõnekümnest sentimeetrist, mille võrra on erakonna bürood tähistav silt hoonest eemal ehk siis juriidiliselt linna ruumis.

Erakond esitaski juulis linnale taotluse välireklaami paigaldamine kooskõlastada, linn vastas sellele eitavalt. Põhjenduseks toodi asjaolu, et reklaamikandja kasutamiseks puudub ­EKRE-l kinnistuomaniku nõusolek, samuti pole kinnistuomanik esitanud linnavalitsusele taotlust kõnealust infokandjat eksponeerida.

EKRE hinnangul eiras linnavalitsus reklaamiseadust, pidades nende bürood tähistavat silti poliitiliseks välireklaamiks.

Samuti väitis EKRE, et infokandja kasutamiseks oli kinnistuomaniku luba olemas.

Nüüd nõuab Rakvere linnavalitsus EKRE-lt reklaamikandja eemaldamist hiljemalt 13. oktoobriks.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop selgitas, et linnavara kasutamise korra järgi peab selle kinnistu omanik, kus kõnealune reklaamikandja on, linnalt luba küsima.

Abilinnapea sõnul võib omanik volitada luba küsima ka reklaamikandja

kasutajat ehk EKRE-t. Eilseks polnud linnavalitsuse poole pöördunud ei üks ega teine.

Rainer Miltopi sõnul ta täpselt ei tea, mis juhtub siis, kui infokandjat 13. oktoobriks ära ei võeta. Abilinnapea viitas juristidele, kes võimalike sanktsioonidega tegelevad.

Küsimusele Pikal tänaval oleva valimisliidu Rakvere Heaks reklaami- või infotahvli kohta vastas abilinnapea pärast asja uurimist, et seal on analoogne olukord ja lähiajal saadetakse valimisliidule teade, et nad peavad oma infokandja kasutamiseks linnalt luba küsima.