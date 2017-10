Valimised Vinni vallas

Valimisliit Ühtne Vald

Valimisliidu moodustamisel lähtusime põhimõttest, et kõik Vinni valla piirkonnad oleksid uues volikogus esindatud. Valimisliidu vallavanemakandidaat on Miila külavanem Raigo Rebane, kes on töötanud avalikus teenistuses nii Vinni kui ka Rägavere vallas. Ta on kolmandat koosseisu Rägavere vallavolikogu liige ning arengu- ja maaelukomisjoni juht. Raigo on omandanud kõrghariduse EPA-s, töötab RMK-s, on abielus ja kahe lapse isa.

Valimisliidu programmi põhipunktid on järgmised: välistame põlevkivi- ja fosforiidikaevanduste rajamise valla territooriumile; tõhustame omavalitsuse keskkonnaalast järelevalvet; säilitame põhihariduse andmise praegustes põhikoolides ning tasemel keskhariduse andmise Vinni-Pajusti gümnaasiumis; toetame paremat õpikeskkonda loovaid projekte ja suuname lisavahendeid laste huviringides osalemiseks; korraldame transpordi Vinni spordikeskusesse ja valla tõmbekeskustesse; tagame rahvamajade ja raamatukogude säilimise seni tegutsevates kohtades. Kaasame ettevõtjad valla arenguprotsessidesse ja selgitame välja nende vajadused; teeme valla asjaajamise korra ettevõtjale lihtsaks ja kiireks ning väldime asjaajamisel liigset bürokraatiat; abistame alustavaid väikeettevõtjaid stardi- ja infrastruktuurikulutuste katmisel.

Tagame valla teeninduspunktide töö Ulvis, Tudus, Roelas, Laekveres, Viru-Jaagupis; loome teeninduspunktides võimaluse vallaametnikega reaalselt kohtuda; tagame ühinevates piirkondades perearstide vastuvõtu ja abivajajatele korraldame transpordi perearsti juurde.

Tagame piirkondade võrdse arengu; ehitame väikeasumitesse bussiootepaviljonid ja rekonstrueerime tänavavalgustust; otsime lahendusi väikeasustuste ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks; pöörame suuremat tähelepanu vallateede hooldusele.

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit on täis tahet ja initsiatiivi, et pärast valimisi tegutseda koos kõikide poliitiliste jõududega Vinni suurvalla juhtimisel ja arendamisel.

Haldusreform on edukas ainult juhul, kui arvestatakse enamuse vajadustega ning tulemuseks saadakse ühistele väärtustele rajatud kogukond.

Lubame, et valla kõiki piirkondi koheldakse võrdselt.

Liitvalla juhtimise ja arendamise aluseks on ühinemisleping. Tagame, et kõik volikogu ja vallavalitsuse otsused sünnivad läbipaistva menetlusprotsessi tulemusena.

Oleme seisukohal, et valitsemine peab olema aus ja avatud.

Valla areng on seda tõhusam, mida enam tehakse koostööd naaberomavalitsustega ning mida rohkemates valdkondades üksteisele toetutakse. Noored on meie tulevik. Lubame, et tagame igale lapsele hea hariduse ja võimaldame talle tasuta meeldiva huvitegevuse.

Toetame kodanikuühenduste initsiatiivi panustada valla arengusse. Kodanikuühenduste rahastamine saab läbipaistvaks, tagame kõigile võrdse ligipääsu valla toetusele.

Heakorrastatud pargid, puhke- ja sportimise alad, korras hooned korras ümbrusega, aukudeta teed ja töötav tänavavalgustus – need on väärtused, mis kutsuvad Vinni valda elama ja investeerima. Meie tagame selle.

Eakate võimalus koos käia ning huvialadega tegeleda on nende õigus ja vabadus. Meie tagame väärika elusügise ning toetame kõigiti eakate tegevusi. Austame vallaelanikke ja liiklejaid sellega, et teeme elamute läheduses olevad sõiduteed korda ning muudame need tolmuvabaks. Tagame talvisel ajal regulaarse lumekoristuse ja teedehoolduse, et liikuda oleks turvalisem.

IRL-i Vinni vallavanema kandidaat on Aarne Laas. Ta on üks Eesti staažikamaid omavalitsusjuhte, kes on kohusetundlikult, ettevõtlikult ja järjepidevalt arendanud 25 aastat Laekvere valda. Tema töö tulemus on näha korras koolimajade, lasteaia, tervisekeskuse, spordihoone, mänguväljakute, vallamaja ning seltsimajade näol, Laekvere vallale on iseloomulikud korras teed ja tänavad ning üldine heakord.