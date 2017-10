Lapsi oodatakse küberpähkleid purema

Testis on 30 küsimust ja taustaküsimused. Auhinnad jagatakse välja loosiga.

Kuidas käituda internetis, hoida tervist ja tunda ära petuskeeme – just sellised on e-testi küsimused. „Küberohtudega võitlemisel ja digitaalsete ohutuse kasvatamisel on vajalikud nii teavitustöö kui ka oskuste katsetamine", kirjeldab Küberpähkli korraldaja Birgy Lorenz.

Küberpähkli e-testimist toetavad kaitseministeerium, Eesti Interneti sihtasutus, Tallinna tehnikaülikool, HITSA, Politsei- ja piirivalveamet, Targalt Internetis programm/Lastekaitse liit, Telia Eesti, BCS Koolitus, Insplay ja Tallinna haridusamet.

Info võistluse kohta: www.küberpähkel.ee.

Küberpähkli võistlust korraldatakse Eestis juba kolmandat aastat, kuid esmakordselt on see kättesaadav internetist kõikidele 4.-9. klasside õpilastele.