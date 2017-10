Suur pauk paljastas kohutava tõe

Rakvere lihakombinaadis, kust kõik alguse sai, oleksid kaotused minimaalsed. Eile prooviti seal esimest korda täisvõimsusel käivitada häiresireeni. Kord kvartalis testitakse seda seitsme sekundi vältel, täisvõimsuse aga saavutab sireen alles poole minuti pärast. Ja eile ammoniaagilekke teemalise õppuse ajal kuulsid seda kombinaadis kõik.

Päästetööde juhi Jaak Janno hinnangul oli lihakombinaadis korraldatud treeningutest ja koolitustest abi.

“Kui meie kohale jõudsime, olid kõik töötajad evakueeritud ja saime kohe tegelda kannatanutega,” sõnas ta.

Kuulsin väikest pininat. Kuna ma teadsin, et see täna toimub, oskasin kuulata. Muidu ma poleks seda tähele pannud.

Päästeteenistus õpetas ligemale kuu aega tagasi ka Sõmeru elanikke, mida nad peaksid tegema, kui kuulevad häiresireeni. Päästetöötaja mundrit kandnud Sõmeru vallavolikogu esimees Maido Nõlvak pahandas Sõmerul korraldatud perepäeval, et kohale oli tulnud vaid veidi üle kuuekümne inimese. “Päästjad iga ukse taha ei jõua,” müristas kõva hääle poolest tuntud Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Maido Nõlvak. Ja õigusega.

Perepäeval teavitasid pritsimehed inimesi eelseisvatest õppustest ja ammoniaagiga seotud ohtudest. Rakvere lihakombinaadis hoitakse umbes 35 tonni ammoniaaki. Ammoniaak ärritab tugevasti silmi ja hingamisteid. Suurema kontsentratsiooni korral tekib raske hingamisteede kahjustus, võimalik on äkksurm.

Kui pauk peaks käima, siis ohuala on 1,6 kilomeetrit, aga kuna Eestis puhuvad järjest kõvemad tuuled, räägitakse juba ohualast raadiusega 2,4 kilomeetrit. Ohualasse jäävad kindlasti Sõmeru ja Näpi, kus kokku elab üle 1600 inimese. Sõltuvalt tuule kiirusest on eluohtlik ammoniaagipilv Sõmerul 10–15 minutiga. Meedia vahendusel jääb hoiatus hiljaks. Seega on ainult üks võimalus – häiresireen.

Veel üleeile, nagu Sõmeru perepäevalgi, lootsid õppuse korraldajad, et lihakombinaadi häiresireen on täisvõimsusel piisavalt tugev ja kõigile kuuldav. Et ei ole vaja täiendavalt anda ohust märku pääste- ja politseimasinate valjuhääldite vahendusel.

“Kuulsin väikest pininat,” tunnistas õppuse ajal Sõmeru vahel koos väikese Annabeliga jalutanud Annika. Ta üheksandas klassis käiv poeg tuletas emale veel eelmisel päeval meelde, et neljapäeval on õppus. “Kuna ma teadsin, et see täna toimub, oskasin kuulata,” jätkas Annika. “Muidu ma poleks seda tähele pannud.”

Näpil võis häiresireeni kuulda vaid õues. Ja sedagi siis, kui mõni sõiduk läheduses ei põristanud.

See tähendas, et ruumides jäid aknad avatuks, ventilatsioonisüsteemid töötasid täis­tuuridel. Ammoniaagipilvele oli antud roheline tuli.

Nii Sõmeru elanik Annika kui ka päästetööde juht Jaak Janno olid seda meelt, et õppusi on vaja. Annika soovis, et hoiatussireen võiks olla paremini kuuldav.

Keemiaõnnetusi juhtub Eestis harva. “Aga me peame nendeks valmis olema,” rõhutas Jaak Janno.