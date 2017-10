Last imetav ema, madonna lapsega, on midagi väga tavalist, samas erakordset. Kui statistikaamet edastab kuivi andmeid selle kohta, kui suur protsent lapsi saab esimesel eluaastal rinnapiima, siis on see mündi üks pool. Teine pool on märksa elulisem: mõnikord tähendab see lihtsust, mõnikord raskusi. Suisa valu. Rinnaga toitmine võib sujuda loomulikult, aga tihtipeale tuleb spetsialistidel hapra inimlapse elu algust suunata.