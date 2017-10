Rakvere teatri näitlejanna Maarika Mesipuu-Veebel, kes on praegu oma väikese poja Jaen Joonataniga lapsepuhkusel, on elus teinud huvitava kannapöörde. Ta hakkas õppima põlistarkuste ja rahvaravi koolis doula’ks. See tähendab, et temast saab sünnitoetaja.