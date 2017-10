Nädala kaja: saab läbi, et alata

Vähemasti Rakveres on seekord tõepoolest mängitud rohkem valimisnimekirjade esinumbritele, kes siis ühtlasi on selle või teise erakonna valikud linnapea kohale.

Tegelikkus on muidugi selline, et rahvas valib volikogu liikmed, neist moodustub volikogu, kus omavahel lepitakse kõigepealt kokku koalitsioon ehk see, kes kellega koos valitsema hakkab. Selleks peab kamba peale kokku olema häälteenamus. Koalitsioon paneb esmalt paika volikogu esimehe ja alles volikogu määrab linnapea või vallavanema.

Kusjuures pole sugugi kindel, et just see inimene, kes varem kandidaadina välja hüütud, selleks ka osutub. Üleüldse ei pea linnapea või vallavanem olema volikogu liikmete hulgast, enamgi veel – ta ei pea ka kohalik olema.

Siit siis igaühele veel kord meeldetuletus – te ei lähe homme valima linnapead ega vallavanemat, vaid volikogu liiget.

Sellise küsimuse esilekerkimine näitab selgelt, kui vähe me tegelikult kohalikust poliitikast teame või huvitume.

Vaadates neid rohkeid debatte, mis maakeeles öelduna on lihtsalt arutelud või väitlused, näeme mõnikord, et saalis on vähem rahvast kui esinejaid. Ja kui ongi rohkem, on need enamasti ka ise kandideerijad ehk kuuluvad ühe või teise esineja fänniklubisse.

Iga partei suhtekorraldaja teab, et kõige paremini töötab reklaam, kui kohtuda inimesega näost näkku. Ja seda on paljud ka rakendanud, käies ise ukselt uksele või minnes oma voldikute ja õhupallidega rahvarohkesse kohta. Seega umbsed lubadused ja õõnsad hüüded ei tööta või annavad pigem vastupidise efekti. Sest kõik on juba ära tüüdatud.

Jääb vaid üle rõõmustada, et homsest saab see läbi. Läbi saab see aeg, mil osa inimesi otsekui sõgedaks muutus. Nad läksid üksteise peale tigedaks, lausa vaenulikuks, naeruväärseks ning väiklasekski. Solvuti, õiendati, ironiseeriti, näriti ja kaevati. See kõik ununeb homme pärast häälte kokkulugemist, ja siis minnakse oma eluga edasi.

Ning kui üks asi saab läbi, siis teine algab. Sest need, kes valituks osutuvad, saavad nüüd tõestada, kui palju neis on tarkust ja energiat, et kohalikku elu väärikalt arendada.