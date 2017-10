Juhkami esimene mängupäev lõppes kärmelt

Mullu Innsbrucki Hypo Tiroli meeskonnaga Austria meistriks kroonitud Juhkami lausus, et esimene allajäämine Prantsusmaa kõrgliigas kõlas meeskonna jaoks kui suur äratuskell. "Peame teadvustama, mis tasemel mäng käib," märkis ta. "Kui alustame mängu passiivselt ja ootame, et vastane meile midagi kingib, siis saab meil väga raske olema."

Martti Juhkami ütlusel oli eilne mäng vastupidine sellele, mida treener neilt ootab ehk vastasele jäädi alla eelkõige vaimses plaanis. "Kuna meeskond mängis eelmisel aastal esiliigas ja enamus tuumikust säilis, siis on vōimalik, et soov hästi mängida ja kõrgliigaküpsust tōestada lõi mehed natukene krampi," lisas ta. "Vastane oli muidugi kōva ja kindel tiitlipretendent, aga ka meil oli häid momente. Tuleb tööd edasi teha ja kindlasti ei pea vōite kaua ootama. Oleme vōimelised palju enamaks."

Rakverlane tähendas, et isiklikus plaanis on uus koduklubi tema jaoks väga sobiv. "Treener nōuab treeningutel palju ja üritab tekitada meeskonna, kes vōitleb ja annab endast iga päev maksimumi. Meil ei ole meeskonnas suuri staare ja seetōttu peame väga kokku hoidma. Esmane eesmärk on play-off-i jōudmine ja seejärel hakkavad mängud, kus kōik on hea ōnne korral vōimalik," rääkis Juhkami.

Järgmise mängu peab Tourcoing 21. oktoobril võõrsil Arago de Sete vastu. Prantsusmaa meistriliigasse kuulub kokku 12 klubi.