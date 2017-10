Saaremaa juubeliralli võitsid Ott Tänak ja Georg Gross

EAL-i Eesti autoralli meistrivõistluste ja Estonian R2 Challenge'i viimane etapp Silvestoni 50. Saaremaa ralli jätkus laupäeval kaheksa kiiruskatsega, mille kogupikkus oli 107,61 kilomeetrit.

Reedese võistluspäeva järel juhtisid rallit Ford Fiesta RS WRC võistlusautol sõitnud Ott Tänak – Georg Gross. Teised olid Egon Kaur – Annika Arnek (Ford Fiesta Proto), kes kaotasid liidritele 27,7 sekundiga, ning kolmandad Siim Plangi – Urmas Roosimaa (Škoda Fabia R5), kes jäid Tänakust–Grossist maha 27,9 sekundiga.

Võistluspäeva alustati Taritu 2 / Teetormaja katsega, mille võidu võtsid Tänak ja Gross, kes edestasid tiimi Plangi–Roosimaa 15,6 sekundiga.

Järgnevana sõidetud ralli pikima katse Kurevere 1 /Mobil Super (22,76 km) esimesed kaks kohta jagasid samuti Tänak-Gross ja Plangi-Roosimaa.

Enne laupäevase võistluspäeva esimest hoolduspausi sõidetud kiiruskatsega suurendasid Tänak ja Gross oma lähimate jälitajate ees edu juba pea kahele minutile.

Teist kohta hoidnud Plangi-Roosimaa tegid katsel sõiduvea, mis maksis neile ligi kuus minutit, ning üldarvestuses kukkusid mehed 40. kohale. Tänu eestlaste ebaõnnele tõusid teisele kohale samuti Škoda Fabia R5 autol sõitvad Nikolay Gryazin – Yaroslav Fedorov. Kolmandana saabusid hoolduspausile Raul Jeets – Andrus Toom (Škoda Fabia R5).

Peale hoolduspausi jätkus ralli Leedri/Cramo katse esimese läbimisega ning juba seitsmenda kiiruskatse võidu järjest võtsid Tänak ja Gross.

Võistluse kaheksas kiiruskatse Kurevere 2 / Mobil Super pakkus lisaks rasketele ilma- ja teeoludele Ott Tänakule ka ärevaid hetki, sest tema juhitud Ford Fiesta WRC-l tuli rool lahti. Sellest hoolimata võttis autoralli MM-sarja teine mees katsevõidu ning suurendas oma üldedu Gryazini ees kahele ja poolele minutile.

„Üsna katse alguses hakkas rool käest ära kukkuma, aga suunda sain muuta,“ sõnas Tänak katse lõpus ralliraadiole.

Peale teist hoolduspausi jätkus võistlus Leedri katse teise läbimisega. Tänak kaotas küll oma esimese läbimise ajale 2,2 sekundiga, kuid suurendas üldarvestuses edu Gryazini ees veel 10,7 sekundi võrra.

Ralli eelviimase katsena sõideti Saaremaa klassika Toomalõuka/Citroën, mille võit kuulus võistluspaarile nr 1 Tänak-Gross. Kui üheksanda katse järel olid Siim Plangi – Urmas Roosimaa tõusnud üldarvestuses 13. kohale, siis sõiduviga kümnendal katsel kukutas mehed absoluutarvetuses teise kümne lõppu.

Silvestoni Saaremaa juubeliralli viimaseks katseks oli Sääre/Silveston, mis oli ka võistluse punktikatseks. Ka sellel katsel ei andnud Ott Tänak – Georg Gross teistele võimalust ning nii kindlustasid mehed endale perfektse saldoga 11/11 katsevõitu ja 50. Saaremaa ralli võidu.

Nii Tänakule kui ka Grossile oli see kolmandaks Saaremaa ralli võiduks. Grossil aga on nüüd piloodina saadud kahe võidu kõrval ette näidata ka võit kaardilugejana. Saaremaa teedel on varem sellise saavutusega hakkama saanud Jaan Metssalu, kes võitis veoautol sõites kaardilugejana 1978. aasta Tehumardi ralli ning sõitjana aasta hiljem sõidetud võistluse.

„Kui aus olla, siis oli päris nauditav. Olud olid tõesti keerulised ja minulgi parajalt pusimist. Au ja kiitus Georgile. Ulme, mida me tegime. Nii palju, kui mina inimesi tean, siis enamik ei uskunud, et ta hakkama saab," võttis Tänak võidu toonud 50. Saaremaa ralli kokku.

Absoluutarvestuse teise koha saavutasid Nikolay Gryazin – Yaroslav Fedorov, kes jäid 11. kiiruskatse järel tiimist Tänak-Gross maha 3.24,9. Kolmandana finišeerisid Raul Jeets – Andrus Toom, kes jäid kaasmaalastest ralli lõpuks maha 4.49,7. Jeets ja Toom saavutasid viimati Eesti meistrivõistluste etapil poodiumikoha 2011. aasta Mulgi rallil.