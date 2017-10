Täies hoos: valikus kindlad inimesed on vallutanud valimisjaoskonnad

Mitu minutit läheb aega 80-aastasel Evi Innol valimiskabiinis. Naine võtab rahulikult, tal on valik ammu tehtud, aga kandidaadi number on meelest läinud. Nüüd võtab selle leidmine pikast liiga väikeste tähtedega kirja pandud nimekirjast aega. „Mulle ei tulnud valijate nimekirja koju. Otsisin tükk aega numbrit, et oleks ikka õigele mehele antud," ütleb proua.

Tema valiku taga on teadmine, et tema hääle saab inimene, kes on tegus ja lähtub Rakvere heaolust. "Valisin isiku järgi, aga erakond sobis ka," lausub ta.

Vanem proua ütleb, et talle on tähtis ka see, millega tema valitav südamega tegeleb. Selleks on nimelt sport. „Ma ise olen selle alaga tegelenud ja lapsed on ka. Olen olnud fänn, nii et püüan anda ala toetades edasi, et see areneks. Sport on liikuma panev asi," räägib Evi Inno.

Esimest korda valima tulnud Siim Karu tunnistab, et valiku tegi ta ära, kuid ega väga vahet pole, kelle number sedelile kirjutada. „Poliitikasse ma eriti ei usu. Eks need poliitikud üks lasteaed ole," ütleb Karu. 17-aastane noormees tegi valiku inimesest lähtuvalt. "Ma tean, mida ta on teinud, et ta on sõbralik inimene," lausub noormees.

46-aastane ärimees Heigo Muttik ütleb, et talle ei ole tähtis, mis on seekordsete valimiste põhiküsimus. Tema valis inimese, keda teab pika ja positiivse koostöö tulemusena. "Valisin isikut - sellepärast, et tahtsin. Lisaks on ta olnud volikogus," räägib Muttik, lisades, et sümpaatne inimene on tegutsenud südame järgi.

Rakvere rahvamajas asuva valimisjaoskonna juht Erkki Leek ütles keskpäeval, et valimisaktiivsus on olnud kõrge. "Pigem siiski vanemaid, aga on ka esmakordseid valijaid palju."

Ehkki Leek on valimistega seotud olnud juba mitut aastat. Ta ütleb, et täna on inimesed hädas olnud sellega, et nimekirjast on halvasti näha numbreid ja nimesid. "Luubid võiks olla," sõnab Leek.

Täna pole neil valimisjaoskonnas suuri probleeme olnud, vaid pastapliiats ühel valijal ei kirjutanud.