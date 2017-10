​Anett Lehtmetsal (16) läks valimine ruttu, nii et ta pidi hetkeks oma ema ootama. Esimest korda valima tulnud neiu oli teinud eeltööd: ta teadis täpselt, keda valida ja millised on erakonna lubadused. Ta ütles, et valimine tekitas hea tunde – nõnda et pole esimest korda valimiskasti juurde tulnule uhkemat ega soojemat vastuvõttu tarviski.