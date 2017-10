Juhtkiri: tants linnapiruka ümber

Siin võis täheldada küll reformierakonna triumfi, kuid see võib osutuda Pyrrhose võiduks, sest suurima häältesaagiga erakondi on Rakvere valimiste ajaloos ennegi auti mängitud, kui meenutada näiteks kaheksa aasta tagust aega, mil valimised võitnud keskerakond jäi võimuliidust samal ööl välja, sest Ants Leemetsa juures muuseumis panid reform ja IRL veel enne hommikut asja paika.

Sama võib korduda seekord oravatega. Aga ei pruugi. Valimisteeelne aeg näitas, et nemad eristusid konkurentidest sooviga teha Keskväljakule kultuurikeskus, samal ajal kui teised rahuldusid Pärdi majaga, mis otsapidi juba töös on.

Nõnda ollaksegi lõhkise küna ees – kui tahetakse teisi kampa, tuleb ilmselgelt sellest „kultuur südamesse“-plaanist loobuda.

Alles nüüd algab tõeliselt põnev etendus koalitsiooni­läbirääkimiste näol.

On huvitav nentida, et kampa võetud kultuuriinimesed said ka üllatavalt vähe hääli ning edasi pääsesid ikka need, kes juba varem püünel olnud, mõni üksik erand välja arvatud.

Valimiste ööl tuldi võitjaid küll õnnitlema, kuid vähemasti IRL tegi seda üsna pika hambaga.

Teiste hääled jagunesid ju väga ühtlaselt ning võib arvata, et läbirääkimised kujunevad päris keerulisteks. Ja kõik on võimalik. Lisaks kultuurikeskusele oli ju üheks tõsisemaks nn punaseks jooneks riigigümnaasiumi asukoht. See tähendaks seda, et Andres Jaadla valimisliit ja EKRE on selles küsimuses ülejäänutest teisel pool.

Kõige loogilisem oleks ju see, kui IRL ja reform teevad koalitsiooni, kaasates sinna veel ühe erakonna, näiteks sotsid, nõnda jääks koalitsioon püsima senisel moel. Lihtsalt linnapeaks saaks senine maavanem Marko Torm ja volikogu esimeheks selle asja peale alati mihkel olnud Juhkami. Aga just Juhkami ning Tormi või laiemas plaanis IRL-i ja reformierakonna vastasseis on siin suurimaks takistavaks teguriks. Poliitikas on aga sellised vastuolud ennegi maha surutud.

Väga suured muudatused ootavad igal juhul ees Rakvere kõrval teist ühinemisest puudutamata jäänud omavalitsust ehk Kadrina valda, kus praegusele vallavõimule piltlikult öeldes kott pähe tõmmati.

Vallavanem Erich Petrovits ja volikogu esimees Jaanus Reisner pääsesid küll volikogusse, kuid valla juhtimisest peavad nad valijate tahtel suu puhtaks pühkima.

Kui vallavanemad tulid valimiste kadalipust puhaste paberitega läbi, siis koguni viis ametist lahkuvat volikogu esimeest peavad leppima sellega, et uude volikogusse neil asja pole. Kas on tegemist kehva tööga või ei adu valijad seda, kes on tegelikult kõrgeima võimu kandjaks.

Igatahes on igas omavalitsuses praegu põnev aeg. Ainult et ligi pool elanikkonnast peab seda kõike kõrvalt vaatama sel lihtsal põhjusel, et nad valimas ei käinud.

Võimalik muidugi, et neid see kohaliku omavalitsuse võimumäng üldse ei huvita ka.