Pomerants jättis linnavolikogu istungi pärast välisreisi ära

“Mulle läheb linna käekäik korda,” põhjendas Pomerants linnavolikogu töös osalemist. Tema sõnul ei ole volikogu ja riigikogu töömaht nii suur, et need hakkaksid teineteist segama. Pomerants lisas, et tal on veelgi tegemisi, mis samuti kõik tehtud saavad.

Riigikogu liikmel on Pomerantsi sõnul kasulik kohaliku omavalitsuse töös osaleda, sest mõned asjad, mis parlamendi poolt nähtuna tunduvad ilusad, ei pruugi seda olla kohalikult tasandilt vaadates.