Oktoobrikuus olukord on uus

Kohalike omavalitsuste volikogud on saanud endale uued liikmed, loomulikult on suurel hulgal neid, kes oma mandaati on uuendanud. Minul õnnestub esimest korda volikogu laua taga koht sisse võtta, enne ei võimaldanud seda seadus. Nii nagu lubatud, nii ka teen. Seegi on uus, et Lääne-Virumaa piirid on maakonna kirdeosas muutunud. Soovitan planeeritav Lahemaa loodusesse minek edasi lükata ja minna hoopis Aseri kanti uuenenud maakonda uudistama. Olgu sihiks Kõrtsialuse juga, Kalvi või Aseri ise.