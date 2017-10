Eelmisel nädala teisel poolel ehmatas Eesti inimesi teade sellest, et Tallinnas on kaduma läinud kümneaastane tüdruk. Last otsiti suurendatud politseijõududega ning kaasatud olid vabatahtlikud. Kogu Eesti elas lapse otsimisele kaasa ja kõik hoidsid pöialt, et ta lõpuks elusa ja tervena üles leitaks.