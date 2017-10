125 hundut kogunevad Kriimsilma laagrisse

Hundudeks kutsutakse skautide noorimasse, 6- kuni 11-aastaste vanusegruppi kuuluvaid lapsi. Tõrjutuse temaatika valiti laagri teemaks, et aidata kaasa sallivama ja erisusi arvestava maailmavaate kujunemisele.

„Tõrjutus, selle ennetamine ja sellele reageerimine on saanud tänapäeva ühiskonnas väga oluliseks teemaks, mistõttu on sellest rääkimine ja selle teadvustamine äärmiselt vajalik juba varajases nooruses. Meie eesmärk ongi selgitada noortele, mis on tõrjutus, kuidas seda ära tunda, mida teha, kui oled tõrjutud ja kuidas reageerida, kui näed, et kedagi tõrjutakse. Proovime sisestada noortele enesekindlust ja julgust probleemile reageerima," ütles ürituse peakorraldaja Killu-Marie Kell.

Eesti Skautide Ühingu peaskaudi Kristjan Pommi sõnul on skautluse üks põhimõtteid, et see on kättesaadav kõigile, olenemata näiteks soost, vanusest, usust ja ka majanduslikust võimekusest.

"Seetõttu on skaudid organisatsioonis kõik võrdsed. Me õpetame noori märkama üksteise positiivseid omadusi ja soodustame noortes mõistva ja toetava suhtumise kujunemist, et noored skaudid suudaksid ka väljaspool skautlust probleeme märgata ja neile ka reageerida," rääkis peaskaut.

Reede õhtul on võimalik laagrilisi näha rongkäigul Rakvere eragümnaasiumist Keskväljakule, kus Lääne-Viru maavanem Marko Torm ning Eesti Skautide Ühingu peaskaut Kristjan Pomm tervitavad laagrlilisi.

Laupäeva esimeses pooles võib hundusid kohata Rakvere linna peal, kus nad läbivad mitmesuguseid ülesandeid lahendades seiklusliku matka.

Laagri jooksul on lastel võimalik meisterdada töötubades jõulukaarte, käepaelu, võtmehoidjaid ning tutvuda sõjaväelastega. Lisaks saab harjutada kätt orienteerumises ning lõõgastuda joogas. Laagrisse tulevad külla teraapiakoerad, kellega saab lähemalt tutvust teha, räägitakse lastega tõrjutusest, selle ennetamisest ning sellele reageerimisest. Laupäeva õhtul etendatakse väikeste gruppidena tõrjutuseteemalisi etteasteid ning proovitakse koos leida lahendusi, kuidas tõrjutust ära hoida.

Eesti Skautide Ühing on enam kui tuhande liikmega noorteorganisatsioon, mis kuulub Skautide Maailmaorganisatsiooni.