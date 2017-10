27.–29.oktoobril toimub Vinni spordikeskuses judoseminar, mille eesmärgiks on kokku tuua Eesti judoga seotud tüdrukud ja naised, et üheskoos arutleda, sporti ja judot teha. Eesmärgiks on leida inspiratsiooni, kuidas rohkem naisi ja tüdrukuid judo juurde tuua ning neid seal kauem hoida.