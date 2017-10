Rakvere kiirendusäss noppis mitu auhinda

Kolm auhinda anti Eesti Autospordi Liidu kiirendus- ja lõppkiirusvõistluste alakomitee esindajatelt pidulikul lõpuüritusel üle rakverlasele Veljo Einbergile: ta pälvis medali Eesti rekordi püstitamise eest lõppkiiruses veerandmiilisel distantsil, samuti hooaja kiireima sõitja ja parima lõppkiiruse saavutaja tiitli.

Kolm aastat võistluspausi pidanud ja tänavu rajale tagasi tulnud Veljo Einberg märkis edukast hooajast rääkides, et konkurendid on endiselt tublid, kuid ka tema oskused ja tehnika pole vahepeal rooste läinud. "Kehv on ainult see, et kiirendussportlastel pole Eestis spetsiaalset rada, kus ala harrastada. Võibolla võtab autospordi tuleviku pärast südant valutav Oleg Gross Kehala autospordikompleksi arendades selle teema samuti mõtteaineks," ütles Einberg. "Tegelikult ei vaja kiirendajad rohkemat kui ühe kilomeetrit pikkust lõiku, mida katab soovitavalt sile asfalt."