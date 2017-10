Väike-Maarja koalitsioon sünnib nelja vahel

Valimised võitnud reformierakond on vallavanem Indrek Kesküla sõnul saanud nõusoleku kõigilt kolmelt partnerilt, kellele tehti ettepanek koalitsiooniläbirääkimistesse asuda. Nendeks on valimisliit Meie Pandivere, keskerakond ning Isamaa ja Res Publica Liit. "Kõik on andnud nõusoleku läbirääkimistel osaleda ja tegeleme nüüd koalitsioonilepingu sisuga," lausus Kesküla, kes lisas, et loodetavasti saab mustand järgmiseks nädalaks koostatud. "Kõigepealt tegeleme sisuliste asjadega ja seejärel vaatame üle ametikohad."

Indrek Kesküla märkis veel, et Väike-Maarja vallal seisab lähiaastatel ees piisavalt väljakutseid. "Ühtlustamist ootavad näiteks ühineva Väike-Maarja ja Rakke valla sotsiaaltoetused ning lasteaiaõpetajate palgad. Samuti tuleb läbi vaadata võimalikud investeeringud lähiaastateks," lisas ta.

Nelja osapoolega koalitsiooni moodustumisel saab võimuliit uude Väike-Maarja valla volikogusse 19 kohast 15.