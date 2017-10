Kas kahtled oma tulevikus? Põmm, nii otse küsitakse selle aastatuhande põlvkonnalt. Paljas Porgand (miks, kurjam, tal küll selline nimi on?), musklimees Ott ja näosaate Juss on sütitajad, kellega püütakse äratada sotsiaalmeedias alati kättesaadavaid. Ah nii, mõtlen inspiratsioonipäeval, istudes lapseohtu suurte seas. Kui “muldvana” läheb ja laseb end tiivustada – on see üldse võimalik?