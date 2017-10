Kindersüprais ehk üllatusmuna on selline tore vidin, mille sees on peidus, nagu nimigi ütleb, üllatus. Poes näpid, keerutad ja raputad, aga ära ei arva, mis jupstükk selles peidus on. Tahaks ikkagi saada seda, mida lubatud. Pildi peal on ägedad tegelased, aga kodus asja lähemalt uurides tuleb leppida, meel kibe, mannetu plastvurri või kustukummiga. Äh! Pettumus on suur.