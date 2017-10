Animafilm “My Little Pony”.

Järgmisel nädalal on koolivaheaeg. Rakvere Teatrikino juhataja Merili Räitsaku sõnul on kinopersonal selleks juba pikalt valmistunud. Räitsak rääkis, et tavapärase kahe päeva asemel puhkab kino vaheajal ühe päeva ning ka nädala sees töötatakse laupäevase ja pühapäevase graafiku järgi. Mullu jõulude ajal juhtunud olukord, mil kino koolivaheajaks uksed sulges, enam ei kordu.