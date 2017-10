Teet Suur: olen kuusejamast väsinud

Installingute autor, linnakunstnik Teet Suur ütles, et kui see, mis ennast siiani õigustanud on, linnale enam ei kõlba, pole tegemist millegi muu kui rumalusega. “Olen sellest tegelikult väsinud,” nentis Suur ja lisas, et kindlasti on kohti, kus tema tööd rohkem hinnatakse.

Seda, kas Suur jätkab linnakunstnikuna ka tulevikus, mees praegu kommenteerida ei soovinud. “Vara veel. Aga pean ütlema, et mul on elus muidki teemasid. Kui kuuske materdatakse, on see minu ja Raiko Kaasiku asi, kui see toob kasu, on Rakvere asi.”

Rakvere ametikooli õpetaja Raiko Kaasik, kellega koostöös kuulsad installatsioonid on sündinud, ütles, et installatsioonid võiksid jääda linnakunstniku pärusmaaks ja volikogu ei peaks ennast selle teemaga vaevama.

Rakvere linnavolikogu IRL-i fraktsiooni liige Kert Karus väitis aga, et kõik on kinni kultuuriruumi kristlike väärtuste jagamises. “See, kas linna keskväljakul on päris kuusk, näitab, mida me kalliks peame,” ütles Karus ja lisas, et installatsioonidega jätkatakse kuskil mujal.

Sotsiaaldemokraat Keio Soomelt on aga arvamusel, et sõnad, nagu “innovatsioon”, “silmapaistvus” ja “areng” võib Rakvere linn nüüd mõneks ajaks ära unustada. “Paneme keskväljakule klassikalise “joolotška”, tsenseerime kultuuriürituste sisu ja oleme enda üle uhked.”